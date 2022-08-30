Rum Dışişleri Bakanlığı Nijeryalı öğrenciler hakkında açıklama yaptı

Rum Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Nijeryalı öğrencilerin Türkiye tarafından “alet edildiğini” ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun, Nijerya hükümetinin KKTC ile ilgili açıklamasını yorumladı.

Habere göre Dimitriu, Türkiye’nin organize bir şekilde Nijeryalı gençleri öğrenci olarak KKTC’ye getirdiğini, bu kişilerin daha sonra ise siyasi sığınma başvuru sahibi olarak Güney Kıbrıs’a geçtiklerini savundu.

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30/08/2022 10:47