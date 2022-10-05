Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: “Tatar’ın Sözlerinden endişe ve kaygı duyuyoruz”
05/10/2022
Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Didmitriu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maraş’ta bundan sonra atılacak adımın kamu binalarının açılması olacağı açıklamasından “endişe ve kaygı” duyduklarını söyledi.
Rum radyosu na göre, Tatar’ın sözlerinin BM Güvenlik Konseyi’nin kapalı Maraş’la ilgili kararlarını görmezden geldiği iddiasında bulunan Dimitriu, Rum tarafının Türk tarafının eylemlerini “gereken yerlerde ifşa edeceğini” söyledi.