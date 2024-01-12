Rum Dışişleri Bakanlığından Ağrotur üslerinin kullanılmasına ilişkin açıklama

Rum Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin “ Yemen’deki saldırıları için uçakların, Güney Kıbrıs’taki İngiliz askeri üs bölgesi olan Ağrotur’dan kalktığı” şeklindeki açıklamasından sonra Rum Yönetimi’nin, askeri nitelikli herhangi bir operasyona müdahil olmadığını belirtti.

“Sigmalive” internet sayfasına göre Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada hükümetin, bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğini gözlemlemekte olduğunu belirtirken serbest ve güvenli denizciliği tehdit eden, bölgenin güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerin de derhal sonlandırılması gerekliliğinden söz etti.

İngiliz uçaklarının, Ağrotur üssünden kalkmasını yorumlamasının istenmesi üzerine Gotsis, Güney Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımına yönelik olarak, hükümetin her zaman, Kuruluş Antlaşması ve ona eşlik eden belgelerle belirlenen çerçeve dahilinde Birleşik Krallık ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade etti.

Gotsis açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs’ın güvenliğinin yanı sıra, bölgedeki ülkelerle ilişkilerinin, hükümetin ilgili temaslarında yüksek önceliği teşkil ettiğini belirtti.

Kızıldeniz’deki durumla ilgili soru üzerine ise Gotsis, Rum Yönetimi’nin Kızıldeniz’deki endişe verici gelişmeleri, AB ile yakın koordinasyon içerisinde ve diğer bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla birlikte sistematik bir şekilde izlediğini ifade etti.