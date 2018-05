Rum Dışişleri Eski Bakanı Kasulidis'ten federal çözüm açıklaması

Rum Dışişleri Eski Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs sorunun çözümünde federal çözüm dışında başka bir çözüm şekli olmadığını ve bunun üzerine yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

Kasulidis, Kıbrıs müzakerelerinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini, Crans Montana’ya kadar, karşılıklı kabul edilebilir çözüme ulaşılması çabasında şimdiye kadarki en büyük ilerlemenin kaydedildiğini belirtti. Kasulidis, tarafların bıraktıkları yerden başlamaları ile birlikte, Crans Montana’nın amacı olan stratejik anlaşma üzerinde hızlıca karar verilebileceğini, bir çerçeve olacağını ve kimsenin bu çerçevenin dışına çıkamayacağını, geriye kalan müzakerenin de uygulama ile ilgili olacağını anlattı.

“Günlük hayat kurucu devletler tarafından yönetilecek”

Rum toplumunun siyasi eşitliği kabul ettiğini ve siyasi eşitliğin, federasyonda karar almada her iki toplumun etkin katılımı anlamına geldiğini ifade eden Kasulidis, her iki taraftakilerin, bu kez federasyon yönetiminin konuşulduğunu unuttuklarını söyledi. Federasyon yönetiminde, toplumların günlük hayatlarına müdahale edilmediğini, günlük hayatın kurucu devletler tarafından yönetileceğini vurguladı.

Her iki toplumun da kendini güvende hissedeceği bir güvenlik sistemi olmasının önemine değinen Kasulidis, Crans Montana’da Guterres Çerçevesi dışında, BM tarafından verilen bir non- paperde (resmi olmayan belge) bu mekanizmanın tarif edildiği yönündeki düşüncesini paylaştı.

Kaynak: Voice Of The Island | Emine Davut Yitmen | Haberin tamamı için tıklayınız....