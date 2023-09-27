Rum Dışişleri’nden KKTC’nin TDT’ne katılmasını önleme hamleleri

Rum Dışişleri Bakanlığı, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci statüsü ile katılmasını önlemek için yoğun diplomatik hamlelerde bulunduğunu açıkladı.

Rum radyosuna göre Bakanlık Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilâtına gözlemci olarak katılmasını önlemeye yönelik diplomatik hamleleri AB içerisinde ve aralarında ikili ilişkiler bulunan TDT üyesi ülkeler nezdinde yoğun girişimler şeklinde yürüttüklerini söyledi.

Azerbaycan’ın Güney Kıbrıs ile değil, Türkiye ile ikili ilişkilere sahip olduğunu hatırlatan Gotsis “Ancak AB içerisinde Kıbrıs, Azerbaycan’ı ilgilendiren konularda da ortak karar verir” ifadesini kullandı.