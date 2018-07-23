Rum Edebiyatçılar Birliği’nde istifalar sürüyor

Rum Edebiyatçılar Birliği Yönetim Kurulunun yarısı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle, gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlüğü yüzünden istifa etti.

Rum Edebiyatçılar Birliğinden bazı üyelerin, sözlüğün meydana getirilmesine müdahil olmasının, Rum Edebiyatçılar Birliğine büyük yan etkileri olduğunu yazan Alithia gazetesi, bu yüzden, gerçekleşen istifaların ardından, 15 Eylül’de seçime gidilmesine karar verildiğini ekledi.