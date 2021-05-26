Rum Eğitim Bakanlığı çalışanlarının kişisel verileri internete sızdı

Rum Eğitim Bakanlığı çalışanlarının kişisel verilerinin internete sızdığı, bakanlığın da dikkatli olunması uyarısında bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, sosyal paylaşım ağı üyesi olan çok sayıda Kıbrıs vatandaşının, elektronik posta adresleri ve telefonları gibi kişisel bilgilerinin internete sızdığının belirlendiğini yazdı.

Gazete, bu kişiler arasında Rum eğitim bakanlığı çalışanlarının da bulunduğunu, bakanlığın yaptığı açıklamada ise, verilerin sızdırılması sebebiyle dolandırıcılık girişimlerine karşı tedbirli olunması uyarısında bulunulduğunu belirtti.

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26/05/2021 13:33