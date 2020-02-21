Rum Eğitim Bakanlığı’dan Okullarda Koronavirüs Tedbirleri İçin Genelge

Güney Kıbrıs’ta Eğitim Bakanlığı’nın, yeni koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili bir dizi tedbirin bulunduğu genelge yayımladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, tüm okullara dağıtılan genelgede, virüsün yapısıyla ilgili bilgilerin yanı sıra, okul personeli, öğretmenler ve öğrencilere özellikle Çin’e ve virüsün salgın olduğu ülkelere yapılacak seyahatlerle ilgili tavsiyelerde bulunulduğunu yazdı.

Habere göre genelgede, son 14 gün içerisinde Çin’in Wuhan kentine veya diğer kentlerine seyahat etmiş öğrenci, öğretmen veya okul personelinin, Güney Kıbrıs’a döndükleri tarihten itibaren 14 gün süreyle yakın temastan kaçınmaları ve sağlıklarına çok dikkat etmeleri önerildi.

Genelgede ayrıca, son 14 gün içerisinde Çin’in Wuhan kentine veya diğer kentlerine seyahat etmiş öğrenci, öğretmen veya okul personelinin, ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler göstermesi halinde evden çıkmamaları ve “1420” numaralı telefonu arayarak yardım istemeleri tavsiye edildi.

Solunum yolları enfeksiyonu belirtisi bulunan kişilerle yakın temasta bulunmaktan kaçınılması gerektiğinin belirtildiği genelgede, okuldaki herkesin yiyecek tüketmeden önce ve tuvalete gittikten sonra ellerini en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkaması ve tek kullanımlık peçetelerle kurulaması önerildi.

Genelgede, ellerin yıkanmasına alternatif olarak dezenfekte solüsyonları veya alkol içerikli ıslak mendillerle dezenfekte edilebileceği de belirtildi.

Okulda kalem, silgi gibi kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçınılması gerektiğinin kaydedildiği genelgede, öğrencilerin çeşmeye ağızlarını dayayarak su içmeleri de yasaklandı.

Genelgede ayrıca, öksürüleceği veya hapşurulacağı zaman mendil kullanılması, aynı mendilin tekrar tekrar kullanılmaması, ellerle göz ve buruna dokunmaktan kaçınılması, bulunulan ortamların sık sık havalandırılması ve tüm yüzeylerin alkol içerikli temizleyicilerle, eldiven kullanılarak sık sık temizlenmesi önerildi.

21/02/2020 11:56