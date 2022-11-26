Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2023 Bütçesi 1,3 milyar Euro

Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2023 bütçesinin 1,3 milyar Euro olduğu, bu bütçeye “Yarının Kıbrıs’ı” isimli Kurtarma ve Dayanıklılık Planı çerçevesinde 97 milyon Euro’ya yakın takviye yapılacağı bildirildi.

Filelefthreros’un haberine göre Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne dün sunulan 1,3 milyar Euro’luk Eğitim Bakanlığı bütçesinde “aslan payını” öğretmen maaşları oluşturuyor. Bütçede Genel Orta Eğitim öğretmenleri için 367 milyon, Orta Teknik Eğitim öğretmenleri için 37 milyon ve ilkokul öğretmenleri için 390 milyon Euro maaş öngörülüyor.

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26/11/2022 15:24