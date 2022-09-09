Rum Ekologlar Başkanı Alman AP üyesi ile görüştü

Rum Ekologlar Başkanı Haralambos Theopemptu’nun, Alman Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu üyesi Henrike Hahn ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi görüşmede mülteci konusunun yanı sıra Türkiye’nin rolü ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki ihlallerin ele alındığını yazdı.

Gazete, resmi açıklamaya dayanarak iki parti arasında iş birliğinin geliştirilmesi yöntemlerinin de ele alındığını belirtti.

Habere göre, Alman AP üyesi Hahn ise yaptığı açıklamada Avrupa’nın Doğu Akdeniz’deki istikrar ve barış konusuna ilgi duyduğunu, “Türk provokasyonlarının, hiçbir durumda bunu değiştirmeyeceğini” de savundu.

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09/09/2022 11:33