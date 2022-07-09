Güney Kıbrıs’ın Avrupa Komisyonu ile, 2021-2027 planlama döneminin bütün programlarını kapsayan 1,8 milyar Euro’luk ortaklık ilişkisi anlaşmasına dün imza atarak, ortaklık ilişkisine imza atan ilk AB üyesi olduğu bildirildi.

Alithia “Ekonomiye 1,81 Milyar Doping” başlıklı manşet haberinde Uyum ve Reformlar Komiseri Elisa Ferreira ile Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petriddis’in, imza töreninden sonra basın toplantısı düzenleyerek, programın ana eksenlerini anlattıklarını yazdı.

Habere göre Ferreira, Güney Kıbrıs’ın stratejik programlarına aktarılacak 1 milyar 810 milyon Euro’luk kaynağın Güney Kıbrıs’ı yeni meydan okumalar dönemine hazırlayacağını belirterek attığı imzanın, Güney Kıbrıs’ı, Avrupa’nın uyum alanındaki ortak öncelikleri konusunda bağlayacağını ifade etti. Ferreira, “Gücümüz birliğe, birlik de iç uyuma bağlı. Avrupa’nın hiçbir bölgesi bu ilkeden istisna olamaz” ifadesini kullandı.

Ferreira imzalanan anlaşmanın pandemi, ekonominin yeniden yapılandırılması ve Ukrayna’ya Rus işgaline tepki gibi kritik meselelerin göğüslenmesi için Avrupa’nın Güney Kıbrıs’taki yatırımlarının desteklenme temellerini attığına işaret etti.

Ferreira’ya “Komisyon’un, mülteci akışının engellenmesi çabalarını güçlendirmesi için Kıbrıs Türk tarafını nasıl ikna etmeyi planladığı” soruldu. Ferreira Komisyon’un Avrupa Parlamentosu’na ve Avrupa Konseyi’ne göndermek üzere, göçmenlere ve Ukrayna kökenli olmayan mültecilere destek verilmesi ve bu kişilerin bazı şartlara tabi olarak entegre edilmelerine dair kaynakların olağanüstü hal mantığında kullanılmasına dair öneriler hazırladığını açıkladı.

Rum Maliye Bakanı Petridis ise 1,81 milyar Euro’nun yüzde 45’inin yeşil kalkınma projelerine, yüzde 18’inin araştırma ve inovasyon, dijitalizasyon ve ekonominin etkinlik/rekabet kabiliyetini artıracak faaliyetlere kanalize edileceğini, geriye kalan kısmının da sosyal uyuma aktarılacağını söyledi.

“Hedef, kaynakların eşit dağıtımı ile araştırma, inovasyon, yatırımcılık ve dijitalleşme ana alanları ile daha akıllı bir ekonomi. Ukrayna’daki gelişmeler ışığı altında ve Kıbrıs’ın kendine özgü nitelikleri temelinde temiz enerji türleri, döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğine uyumdur” dedi.

-Yeşil Teknik Okulu

Petridis, bu kapsamda geleceğin mesleklerini hazırlamak üzere Yeşil Teknik Okulu açmayı, halen ilan edilen ve planlanacak olan otoyol ağlarını iyileştirmeyi planladıklarını da ekledi.

-Surlariçi…

Petridis’e program ödeneklerinden Lefkoşa surlariçindeki ara bölgenin yeniden canlandırılması için de kullanılıp kullanılamayacağı soruldu. Soruya olumlu cevap veren Petridis “bu, böyle bir öneri sunulup sunulmamasına bağlı” derken, Ferreira da “bu tür faaliyetler iki toplum arasındaki bağları kuvvetlendirir” diye ekledi.

Gazeteler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın AB Uyum ve Reformlar Komiseri Elisa Ferreira ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamayı okurlarına çeşitli başlıklarla aktardı.

Alithia “Tatar AB Yardımının Yüzde 30’unu İstiyor… Kıbrıs Türk Tarafına Haksızlık Edildiğini Söylüyor ve AB Ödeneğinden Daha Büyük Pay İstiyor”

Haravgi “Tatar Daha Çok Avrupa Ödeneği İstiyor”

Fileleftheros “AB Paralarına El Koymak İstiyor… Ersin Tatar Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Reformlar İçin Verilecek Ödeneklerin Yüzde 30’uınun Hakkı Olduğunu İddia Ediyor… Ferreira: Görüşme Çok Yapıcı”

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09/07/2022 11:37