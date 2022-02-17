Rum Elektrik İdaresi, Vasiliko’ya altıncı elektrik üretim ünitesi yapımı için anlaşma imzaladı

Rum Elektrik İdaresi (AİK), Vasiliko Elektrik Santrali’ne altıncı elektrik üretim ünitesi kurulması için “TEPNA A.E” adlı özel şirketle anlaşma imzaladı.

Alithia gazetesi, yeni ünitenin 160 megavat gücünde olacağını ve ana yakıt olarak doğalgazla çalışacağını, alternatif olarak da dizel yakıtla çalışabileceğini yazdı.

Haberde, anlaşmanın, söz konusu şirketin türbinlerin uzun vadeli bakımı-muhafazasını üstlenmesini de kapsadığı kaydedildi.

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17/02/2022 11:42