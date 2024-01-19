Rum Elektrik İdaresine ait direkleri kesip kabloları çaldılar

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19/01/2024

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Rum Elektrik İdaresine ait direkleri kesip kabloları çaldılar

Güney Kıbrıs’ta kimliği bilinmeyen bazı kişilerin Limasol’da Elektrik İdaresine (AİK) ait beş elektrik direğini kesmek suretiyle, direkler üzerinde bulunan toplam 900 metre uzunluğundaki kabloları çaldığı haber verildi.

Rum polisine yapılan şikâyete göre, Limasol’a bağlı “Ay. Mamas” köyündeki beş elektrik direğinin kesilerek direkler üzerindeki kabloların çalındığını yazan Haravgi gazetesi, direklerin değerinin 2 bin 92 Euro, çalınan kabloların değerinin ise 4 bin 140 Euro olduğuna işaret etti.

Haberde polisin konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

19/01/2024 12:14
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TAGS: haber, kıbrıs
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