Rum Elektrik Kurumu BESS sistemi için girişim başlattı

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13/08/2024

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Rum Elektrik Kurumu BESS sistemi için girişim başlattı

Rum Elektrik Kurumu (AİK), elektrik enerjisinin depolanmasının sağlanması amacıyla “Batarya Enerji Depolama Sistemleri” (BESS) kurulması için girişim başlattı.

Fileleftheros gazetesi: “AİK 160 Mwh Depolama Sistemi Planlıyor” başlığı altında verdiği haberinde, AİK’in, enerji sürekliliği ve güvenliğinin sağlanması amacıyla “Batarya Enerji Depolama Sistemleri” (BESS) kurulması için girişim başlattığını yazdı.

Gazete, AİK’in, 160 Mwh depolama kapasitesine sahip BESS sistemini, Dikelya Elektrik Santrali’nin bulunduğu alana kurmayı planladığını, Rum Enerji Düzenleme Kurumu PAEK’e başvurusu gerçekleştirilen projenin 62 milyon Euro’ya mal olacağının öngörüldüğünü aktardı.

13/08/2024 12:10
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TAGS: Rum Elektrik Kurumu, BESS, Batarya Enerji Depolama Sistemleri
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