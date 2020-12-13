Rum Epidemiyolog: Kısıtlamalar yerine hedefe yönelik çalışma yapılmalı

Haber Kıbrıs- Özel

Güney Kıbrıs’ta hükümet tarafından alınan koronavirüs önlemleri tartışmalara neden oluyor.

Din adamları alınan önlemlerle ilgili sert bir şekilde tepkilerini ortaya koyarken, restoran ve bar sahipleri önlemler karşısında seslerini yükseltmeleri konusunda pasif kalmakla eleştiriliyor.

Tedbirler nedeiyle halk tarafından Limasol ve Lefkoşa’da alınan önlemlerle ilgili birçok kez protesto eylemi düzenlemiş, polis güç kullanarak olayları bastırmıştı.

Kıbrıs Üniversitesi'nde Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı Bölümünde görev yapan Elpidoforos Soteriades, bilimsel verilere dayanan bir mektup yazarak, ‘Kısıtlamalar yerine hedefe yönelik çalışma yapılması gerektiğini’ savundu.

Hükümeti kısıtlamaları kaldırmaya çağıran Rum epidemiyolog, “2020'de aşırı ölüm yaşanmamıştır ve tüm nedenlere bağlı ölüm sayıları önceki yıllardan farklı değildir” dedi.

“Ölüm sayısında artış yok”

Elpidoforos Soteriades, Güney Kıbrıs’ta yılda ortalama 6 bin 200 kişinin öldüğünü ifade ederek, 2020 yılının 46 haftasında 5 bin 402 kişi öldüğünü kalan 6 haftada ise haftalık ölüm oranına incelendiğinde Koronavirüs nedeniyle tüm endişelere rağmen 2020 yılında ölüm sayısında bir artış yaşanmadığına dikkat çekti.

“En fazla ölüm Ocak ayında”

Soteriades, haftada en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve en fazla ölümün ortalama 160 ile koronavirüsün ortaya çıkmadığı Ocak ayında yaşandığına vurgu yaptı.

“Hedefe yönelik çalışma yapılmalı”

Elpidoforos Soteriades, alınan tüm önlemlere rağmen koronavirüsün sıfırlanamayacağına dikkat çekerek, tüm halkın yaşantısını kısıtlamak yerine risk grubunda olan kişiler için hedefe yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini savundu.

Bilim adamı, devletin halk sağlığını koruma sorumluluğuna sahip olduğunu kabul ederken, her gün yapılan binlerce testten elde edilen pozitif sonuçların, otomatik olarak hastalık, hastaneye yatma veya ölüm anlamına gelmediğine işaret etti.

“Tedavi protokolleri incelensin”

Ülkeye giriş yapanlarla sağlık alanında ve huzurevlerinde çalışanların en az haftada bir kez düzenli olarak hızlı testlere tabi tutulması gerektiğini anlatan Soteriades, bilimsel çalışmalarla kanıtlanan Covid-19 hastalarına hidroksiklorokin, çinko, azitromisin ve C vitamini kokteyli uygulanacağı tedavi protokollerinin incelemesini öneriyor.

Soteriades, sadece hafif semptomları olan hastaların rehabilitasyon merkezlerine sevk edilmesini ve böylece hastanelerin üzerindeki stresi azaltmasını öneriyor.

“Bilimsel verileri içeren mektup yazdı”

Soteriades, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e ölümlerle ilgili Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Avrupa Mortalite İzleme Projesi (EuroMomo) verilerine dayanan bir mektup yazdı.

Harvard'dan derecesini alan Soteriades Rum Lidere yazdığı mektupta, gerçekle uyuşmayan uygunsuz ve yanıltıcı 'vakalar' terimini kullanarak pozitif vakaların günlük olarak duyurulmasıyla halkın 'terörize edilmesinden' yakındı.

Elpidoforos Soteriades, mektubunda Epidemiyolog mektubunda şu ifadelere yer verdi.

“Koronavirüsün Kıbrıs halkı arasında yayılmasıyla ilgili sekiz aylık deneyimin ardından ve ardından onlarca insan kontrol önlemleri, yaklaşık olarak aynı durumdayız.

Koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da yayıldığını görüyoruz. Bu fenomen tuhaf değil, çünkü esasen hangi önlemi alırsak alalım, özellikle şu anda hava ve diğer koşulların bulaşmasına elverişli olduğu kış aylarında koronavirüs yayılmaya devam edecek.

“Bu yıl daha az insan öldü”

Ölümle ilgili çok korkutucu konuşmalardan sonra, bu yıl Kıbrıslı kardeşlerimizden önceki yıllara kıyasla daha az kişi öldü. Açıkçası bu, koronavirüsün hem hastalık hem de ölüm oranının bilimsel olarak belgelendiği gibi çok düşük olduğunu ve bunun, virüsün Kıbrıs nüfusu arasında yaygın bir şekilde yayılmasına rağmen olduğunu doğruluyor.

“Tedbirler asgari düzeyde katkı sağlıyor”

Alınan önlemler, pozitif sayıların da gösterdiği gibi, virüsün yayılmasını kontrol etmeye asgari düzeyde katkıda bulunuyor. Sizlere en iyimser haberi iletmek istiyorum.

Eurostat istatistikleri

Eurostat'tan ülkemizin istatistiklerini inceledikten sonra, Kıbrıs'ta bu yıl, 2020'de kayıtlı ölümlerin geçen yıla göre daha az olduğunu bildirmek isterim.

Eurostat verilerine göre 2019'da Kıbrıs'ta her nedene bağlı ölüm 6.204'e, yani haftalık ortalama 119.3'e ulaştı.

2019'un 1. ila 46. haftaları arasında, ölümler 5.461 olarak gerçekleşti - bu dönem için haftalık ortalama 118.7. 46. ​​hafta, Kasım ortasını temsil eder.

Karşılaştırıldığında, 2018'in tamamı için toplam ölümler 5.963 ve 1-46. Haftalarda 5.116 idi.

2017 yılında, Kıbrıs'ta toplam 6.191 kişi öldü ve bunların 5.329'u 1-46. Haftalarda öldü.

2020 için veriler yalnızca 46. haftaya kadar mevcuttur. Toplam ölümler 5.402'dir ve haftalık ortalama 117.4'tür.

“Veriler 2017 ve 2019’dan düşük”

2020'de, yılın kalan altı haftası için şu ana kadar haftalık 117 ölümün tahmin edilmesi, ek 702 (117 x 6) ölümle sonuçlanacak ve bu da yıllık toplamı 6.104 ölüme çıkaracaktır. Bu, 2019 ve 2017'den biraz daha düşük, ancak 2018'den daha yüksek.

Yılın başından bu yana 6.100 kadar ölümden 75'i, PCR testi yoluyla Covid pozitif bulunan yaklaşık 14.500 kişiden koronavirüse atfedilebilir.

EuroMomo istatistikleri

EuroMomo'dan elde edilen veriler, 2020'de Kıbrıs'taki aşırı ölümlerin 2015'ten günümüze uzun vadeli temelden farklılaşmadığını göstermektedir.

EuroMomo, aşırı ölümlerin ortalamasından sapmanın bir ölçüsü olan z-skorunu kullanır. Web sitesi şu anda yılın 49. haftasına güncellenmektedir. Pozitif bir z-puanı, uzun vadeli taban çizgisinin üzerindeki aşırı ölümleri ve bunun tersi bir negatif değeri gösterir.

Kıbrıs'ta son haftalardaki z-skorları: 44. haftada -1.12; 45. haftada -0.75; 46. ​​haftada -0.03; 47. haftada -0.93; 48. haftada -0.05; ve 49. haftada -0.44.

Bu yıl kaydedilen en yüksek z-skoru, EuroMomo tablosunda küçük bir artışla tasvir edilen 21. haftada 4.04 idi. Eurostat verileri, o hafta 175 ölümün meydana geldiğini gösteriyor - 18-25 Mayıs, ki bu en katı tecrit döneminden iki aydı ve 21 Mayıs'ta kısıtlamaların kaldırılmasından sadece birkaç gün önce.

“Ocak ayında ortalama her hafta 160 kişi öldü”

Kıbrıs'ta haftalık ölümler genellikle 100 sınırının biraz üzerindedir. Bununla birlikte, 2020'nin 5. haftasında (27 Ocak) 163 kayıtlı ölüm vardı ve 3. haftada (13 Ocak'tan itibaren) 160 kayıtlı ölüm vardı. Koronavirüsün başlangıçta düşünüldüğünden çok daha uzun süredir var olduğuna dair şüpheler var, ancak yıl içinde pandemi beklemedi ve herhangi bir test yapılmadı.

Korkulan olmadı

Yine de, adadaki genel ölüm oranının 2020'de olağandışı bir şey gibi görünmediği göz önüne alındığında, bilim insanı başkana “ağır kontrol önlemlerini kaldırması için başvuruda bulundu, çünkü artık hiçbir anlam ifade etmedikleri açık. Virüsün yayılmasına karşı, aynı zamanda birçok olumsuz etkiye neden olurlar.

Şu ana kadar hükümetin Kıbrıs'taki salgının potansiyel ölümcül sonuçlarına ilişkin korkularının gerçekleşmediği aşikar.

Alçakgönüllü görüşüme göre, diğer tüm önlemler haklı değil. Ayrıca, salgını yüz maskeleriyle kontrol altına almaya yönelik tüm planlama, asemptomatik taşıyıcıların virüsü bulaştırmadığını belgeleyen yeni bir bilimsel yayınla altüst edildi.

Wuhan’da 300 asemptomatik vaka tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinde yaklaşık on milyon sakininde kilitlenme sonrası Sars-CoV-2 nükleik asit taraması" başlıklı çalışma, asemptomatik olanlar arasında taşıyıcılardan yakın temaslara bulaşmanın (pozitif test eden ancak semptomları olmayan kişiler) sıfır olduğunu buldu.

Wuhan şehrinde 14 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen bu araştırma, neredeyse 10 milyon sakini taradı ve yeni hiçbir semptomatik vaka ve sadece 300 asemptomatik vaka tespit etti. Bilim adamları daha sonra asemptomatik taşıyıcıların yakın temaslarını takip ederek 1.174 kişiyi tespit ettiler. Tanımlanan yakın temasların hiçbiri pozitif test edilmedi.

Kaynak: Cyprus Mail

çeviri ve düzeltme Ziya Nasıfoğlu

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13/12/2020 13:20