Rum Gazeteciler Birliği’nden Ali Kişmir’e destek

Rum Gazeteciler Birliği’nin (ESK), yazdığı bir yazı yüzünden 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı ve gazeteci Ali Kişmir’e destek açıklaması yaptığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, ESK açıklamasında, bir çok kez kovuşturulan Kişmir’in KKTC'nin güvenlik güçleri aleyhinde eleştiri yapmaya cesaret ettiği için 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığını ve özünde, güvenlik güçlerinin boyun eğişini eleştiren bir görüş yayınladığını kaydetti.

ESK, Kişmir’in, dava sürecinin dün başladığını ve bu durumun, ülke genelindeki demokratlar tarafından görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.

Habere göre ESK, basın özgürlüğü ilkelerine, ifade özgürlüğüne ve farklı fikirlerin özgürce dile getirilmesine bağlı olduğunu belirtti.