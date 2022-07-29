Rum Gazeteciler Birliği’nden Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye alınmamasına kınama

Rum Gazeteciler Birliği, Kıbrıslı Türk gazeteci Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye girişine izin verilmemesini kınadı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamada özetle, Aysu Basri Akter ve diğer bazı gazetecilerin Türkiye’ye girişlerine izin verilmemesi kınanırken, olayın Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’na (IFJ) şikayet edileceği vurgulandı.

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29/07/2022 11:02