Rum gazeteler “Bu bir tuzaktır” kampanyası yürütüyor…    

KKTC’de bulunan taşınmaz Rum mallarını yasal sahiplerine iade eden veya tazminat ödenmesine yönelik kararlar alan Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK), geçtiğimiz gün yıllardır tartışma konusu olan Kapalı Maraş’la ilgili oldukça önemli bir karar üretmişti.

TMK, Kapalı Maraş bölgesinde bulunan bazı taşınmazlara ilişkin bir müracaatta, Vakıflar İdaresi’nin “ilgili şahıs olarak dahil edilmesine” karar vermişti.

Söz konusu karar Güney Kıbrıs’ta ciddi tepkilere neden oldu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Bu bir tuzaktır, sakın başvuru yapmayın” açıklamalarında bulunurken Rum gazeteleri günlerdir Vakıflar İdaresi’ni hedef alıyor “Tuzağa düşmeyin” çağrısı yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada “Rum liderin, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun almış olduğu rutin ve usule ilişkin bir kararı, Maraş açılımı ile ilgili tezini doğrulayan, olumsuz bir gelişme olarak nitelendirmesi dayanaksızdır” ifadelerine yer verilmişti.

Bu habere tepkiniz:



31/01/2022 21:04