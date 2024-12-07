Rum Gümrük memurları “Ay. Demet” sınır kapısında tütün ve kuaför malzemelerine el koydu

Rum Gümrük memurlarının “Agios Dometios” (Ay. Demet- Metehan) sınır kapısında bu hafta başında yaptıkları kontrollerde, iki ayrı olayda büyük miktarda tütün ürünü ile bir miktar kuaför malzemesine el koyduğu haber verildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum Gümrük memurlarının 3 Aralık’ta sınır kapısında yaptıkları kontrollerde içerisinde 72 ve 58 yaşlarında iki kişinin bulunduğu bir araçta, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş büyük miktarda tütün ürünü ele geçirdiğini belirtti.

Gazete gümrük memurlarının araçta, 72 yaşındaki şahsa ait 12 karton sigara, 55 karton elektronik sigara, 1 kilo 125 gram tütün yanı sıra, 58 yaşındaki şahsa ait 7 karton sigara, 10 karton elektronik sigara ve 2 kilo 450 gram tütün ele geçirdiğini yazarken, iki şahsın tutuklanarak araca da el konduğunu belirtti.

Gazete, daha sonra mahkeme dışında varılan uzlaşıyla tutuklanan kişilerden birinin 3 bin euro, diğerinin de bin 200 euro ödemesi kaydıyla serbest bırakıldığını, aracın da 500 euro ödenmesi karşılığında serbest bırakıldığını ifade etti.

Gazete, 2 Aralık tarihinde yine aynı sınır kapısında yaşanan başka bir olayda ise, 35 yaşındaki bir kadının kullandığı araçta 3 büyük karton kutu içerisinde ticari amaçla kullanılacak 251 parça çeşitli kuaför malzemesi tespit edildiğini aktardı.

Ürünlere el konduğunu yazan gazete, mahkeme dışında varılan uzlaşı çerçevesinde kadının 500 euro ödeyerek serbest kaldığını ekledi.