Rum Haber Ajansı muhabiri Mısır’da evde ölü bulundu

Mısır’da görev yapan gazeteci ve Rum Haber Ajansı (KİPE) muhabiri Nikolaos Katsikas’ın Cumartesi gecesi evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’ın Mısır Büyükelçisi Omiros Mavrommatis, Katsikas’ın ölümünü teyit etti. Mavrommatis, Katsikas’ın ölüm nedeninin Mısır polisi tarafından araştırıldığını söyledi.

Gazete Katsikas’ın birkaç gün kayıp olması nedeniyle Mısır makamlarının evine gittiğini ve Katsikas’ı ölü olarak bulduğunu yazdı.

Habere göre, KİPE Yönetim Kurulu ve tüm personel Katsikas’ın ölümünden dolayı taziye mesajı yayımlayarak duydukları üzüntüyü dile getirdi.

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07/02/2022 11:52