Rum halkı başpiskopos seçimi için sandık başında

Rum halkı, Ortodoks Kilisesi Başpsikoposu seçiminin ilk aşaması için bugün sandık başına gidiyor. Adının kilise seçmen listesinden silinmesini talep eden 100 kişi dışında 18 yaş ve üzeri 550 bin kayıtlı Ortodoks 10.00-18.00 saatleri arasında, oy kullanıyor.

Başpiskopos seçimi bugünkü gazetelerin manşetlerinde yer buldu. Haftalık Kathimerini “Taht İçin Kutsal İttifaklar” başlıklı haberinde bu akşam en çok oy alarak sandıktan çıkacak üç kişinin, son kararı verecek olan Sen Sinod Meclisi’nin nasıl hareket edeceğini belirleyeceğini yazdı.

Fileleftheros, Sen Sinod’da olguların büyük ölçüde şekillendiğine işaret ederek, bugünkü halk oylamasında sandıktan çıkmaları halinde Baf Metropoliti Yeorgios’un ilk turda 16 Sen Sinod üyesinden 6’sının, Limasol Metropoliti Athanasios’un 4 ve Tamasu Metropoliti İseas’ın 2’sinin desteğine sahip olduğuna, 3 Sen Sinod üyesinin oyunu da bugün çıkacak sonuçların belirleyeceğine işaret etti.

Politis “Anketler Athanasios’u gösteriyor, Sen Sinod Yeorgios’u Seçiyor” başlıklı haberinde, ezelden beridir müteveffa II. Hrisostomos’un tercihlerini destekleyen 8 din adamından oluşan grubun, olağanüstü bir şey olmazsa, bugün seçilecek üçlü arasında olmaları halinde Baf Metropoliti Yeorgios veya Konstantio-Mağusa Metropoliti Vasileo’ya ’a destek vereceğini yazdı.

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18/12/2022 12:20