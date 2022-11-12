Rum hastalar Yunan muhtemel organ alıcıları siciline dahil ediliyor

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas Perşembe günü Yunan dengi Thanos Plevri ile Atina’da bir araya gelerek, Rum hastaların muhtemel kalp, akciğer ve karaciğer nakli için Yunan ulusal organ nakli listelerine dahil edilmesi konusunda anlaştı.

Alihtia ve Haravgi’ye göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için önümüzdeki aylarda iki taraf arasında işbirliği memorandumu imzalanacağı açıklandı.

Yunanistan’la sağlık işbirliğini derinleştirme maksatlı temaslarda bulunmak üzere gittiği Atina’da Yunan Ulusal Kamu Sağlığı Örgütü Başkanı Theoklis Zautis ile de bir araya gelen Hacipandelas, iki taraf arasında daha önce imzalanan bulaşıcı hastalıkların, özellikle de mikrobiyal dayanıklılık ve hastane mikroplarının denetimi konulu işbirliği memorandumunu gözden geçirdi.

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12/11/2022 12:57