Rum hekimden korkutan açıklama!

ads
01/01/2021

ads
Rum hekimden korkutan açıklama!

 Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım servisi sorumlu hekimi Lakis Palazis, koronavirüs pandemisi çerçevesinde hastanedeki yoğun bakım servisinde ilerleyen günlerdeki durumun ne olacağına dair endişeli olduğunu belirtti ve “Tanrı bize el uzatsın” dedi.
Kathimerini gazetesine konuşan Palazis, Covid-19 vakalarındaki artış eğiliminin sağlık sisteminin dayanabilirliği açısından büyük endişe doğurduğunu ve her ne kadar yoğun bakım ünitelerindeki doluluk sınırları aşmamış olsa da, konuya ihtiyatlı yaklaştığını söyledi.
Habere göre Palazis, diğer ülkelerde görülen durumun kendi başlarına gelmemesi için TRum anrı’dan yardım dilediklerini ifade etti.

01/01/2021 14:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Lakis Palazis, koronavirüs, lefkoşa
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.