Rum Hellim Üreticileri AB Genel Mahkemesi’ne Başvurdu

ads ads ads
10/09/2021

ads
ads
ads
Rum Hellim Üreticileri AB Genel Mahkemesi’ne Başvurdu

Rum hellim ve peynir üreticileri, Hellimin korumalı menşe adı (PDO) ve korunan coğrafi işaretler siciline dahil edilmesi aleyhine Avrupa Komisyonu'na karşı AB Genel Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Politis “Peynirciler, Komisyon Aleyhine Dava Açtı” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Peynir Üreticileri Birliği’nin, AB Komisyonu’nun Hellim patenti kararına uyacakları yönünde Rum yetkili makamlarına verdikleri sözü tutmayarak, AB Genel Mahkemesi’nde dava açtıklarını yazdı.

Gazeteye göre, Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru, Rum yönetimiyle sürdürdükleri görüşmeler çerçevesinde bazı konulardaki sorularına net yanıt alamadıklarını, bu yüzden de söz konusu davayı açtıklarını söyledi.

Petru, “Rum hükümet yetkililerinin, üreticilerin bazı konulardaki endişelerine yanıt veremediğini, görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesi durumunda ise başvuruyu geri çekebileceklerini” ifade etti.

Gazete, Rum Peynir Üreticileri Birliği’nin dava başvurusunun gerekçeleriyle birlikte geçen pazartesi günü AB Resmi Gazetesi’nde yayınlandığını da vurguladı.

10/09/2021 12:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Rum, hellim, peynir üreticileri, Hellim
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.