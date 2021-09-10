Rum Hellim Üreticileri AB Genel Mahkemesi’ne Başvurdu

Rum hellim ve peynir üreticileri, Hellimin korumalı menşe adı (PDO) ve korunan coğrafi işaretler siciline dahil edilmesi aleyhine Avrupa Komisyonu'na karşı AB Genel Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Politis “Peynirciler, Komisyon Aleyhine Dava Açtı” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Peynir Üreticileri Birliği’nin, AB Komisyonu’nun Hellim patenti kararına uyacakları yönünde Rum yetkili makamlarına verdikleri sözü tutmayarak, AB Genel Mahkemesi’nde dava açtıklarını yazdı.

Gazeteye göre, Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru, Rum yönetimiyle sürdürdükleri görüşmeler çerçevesinde bazı konulardaki sorularına net yanıt alamadıklarını, bu yüzden de söz konusu davayı açtıklarını söyledi.

Petru, “Rum hükümet yetkililerinin, üreticilerin bazı konulardaki endişelerine yanıt veremediğini, görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesi durumunda ise başvuruyu geri çekebileceklerini” ifade etti.

Gazete, Rum Peynir Üreticileri Birliği’nin dava başvurusunun gerekçeleriyle birlikte geçen pazartesi günü AB Resmi Gazetesi’nde yayınlandığını da vurguladı.

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10/09/2021 12:22