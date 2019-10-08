Rum hırsızlar para cezasına çarptırıldı

Gazimağusa’da alışveriş merkezi içerisinde faaliyet gösteren bir mağazadan 754 TL değerinde bir adet bayan ceketi (kaban) sirkat eden GKRY sakini Rum vatandaşı Costakis Anastasiou ve eşi Lenia Koumi Derinya kara sınır kapısından KKTC ye giriş yapmakta oldukları esnada tutuklandılar. Suçlarını kabul ederek Güney Kıbrıs’ ta muhafaza edilen emare kabanı bir yakınları tarafından getirterek polise teslim eden zanlılar ayrıca olayda kullandıkları kesici, kerpeten ve maket bıçağını da teslim ettiler.

5.10.19 tarihinden beri poliste tutuklu bulunan zanlılar bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Suçlarını kabul eden zanlılar aleyhine getirilen sirkat ve kasti hasar davalarından mahkûm olup para cezasına çarptırıldılar.

Bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde görüşülen davada, iddia makamı adına savcı yardımcısı Hüseyin Eser sanıklara işlemiş oldukları 754 TL değerindeki bayan ceketini sirkat etme ve ceket üzerindeki 5 TL değerindeki alarm etiketini kırıp hasara uğratmak suçlarıyla ilgili ithamda bulundu. Sanıklar itham edilen suçlara karşılık İngilizce olarak kabul ediyorum cevabını verdikten sonra savcı yardımcısı mesele ile ilgili olgu ve emareleri mahkemeye sundu.

Savunma avukatının sanıklar hakkındaki hitabından sonra önündeki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler suçlarını kabul eden, adaletin erken tecellisine yardımcı olan ve sabıkasız oluşlarından dolayı sanıklara ilk ve son kez olmak üzere hürriyeti bağlayıcı bir ceza vermeyeceğini belirterek sanıkları 4000’er TL para cezası ödemeye mahkûm etti. Ayrıca bir yıl süreyle sulh ve sükûnu korumak ve iyi ahlak sahibi olacaklarına dair 5000’ er TL şahsi kefalet imzalamalarını, müştekiye ait emarelerin iadesine, diğerlerinin ise müsaderesi yönünde emir verdi. (MHA)

08/10/2019 19:33