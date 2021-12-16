Rum hukukçular aşısızlar kararına tepkili

Rum hükümetinin, aşısız kişilerin bazı kapalı alanlara ve etkinliklere katılmasını engelleyen ve dün yürürlüğe giren karara Güney Kıbrıs’taki Barolar Birliği’nden “AB Tüzüğü ve AP kararlarına aykırı” açıklaması geldi.

Fileleftheros gazetesi, Barolar Birliği yetkililerinden Mihalis Piktis’in dün yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin, aşısız kişilerin bazı kapalı alanlar ve buralarda yapılacak etkinliklere katılamayacakları yönünde ürettiği kararın, AB tüzüğü ve Avrupa Parlamentosu’nun aldığı bazı kararlara aykırı olduğunu söylediğini aktardı.

Piktis, hükümetin aldığı bu kararın, kişileri aşı olmaya zorunlu bırakacak kadar sert bir önlem olduğunu belirtirken AP’ın, “kişilerin aşı olmaya zorlanamayacağı” yönünde kararları olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin, Rum Bakanlar Kurulu’nun sadece aşıyı özendirici önlemler almasından, yayılmayı önleyici önlemleri ise almamasından ötürü rahatsız olduklarını yazdı.

Gazete, kurul üyelerinin, sadece aşıyı özendiren önlemlerin alınmasının salgının yayılmasının engellenmesinde yeterli olmadığı görüşünü iletmelerine karşın Bakanlar Kurulu’nun bu önerileri dikkate almadığını aktardı.

ÖNLEMLERİ BEĞENMEDİLER TEHDİT İÇERİKLİ ELEKTRONİK POSTA GÖNDERDİLER

Alithia gazetesi ise, Rum hükümeti tarafından uygulamaya konulan önlemlere yönelik bazı tepkilerin çok uç noktalara ulaştığını, iki bakanlık ve beş belediyeye tehdit içerikli elektronik postalar gönderildiğini yazdı.

Habere göre Rum polisinden yapılan açıklamada, Rum Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları ile “Lefkoşa, Larnaka, Baf, Paralimni ve Aya Napa” belediyelerine tehdit içerikli elektronik posta gönderildiğini ifade edildi.

Söz konusu e-postalarda, “aşısız kişiler aleyhine alınan önlemlerin bir an önce sonlandırılması” talep edilirken aksi halde eyleme geçileceği şeklinde tehditkar içerik yer alıyor.

Rum polisi, e-postaların suç unsuru içerdiğini ve soruşturmanın ise devam ettiğini açıkladı.

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16/12/2021 14:16