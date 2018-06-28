Rum Hükümet Sözcüsü: Akaryakıtta yanlış anlama var

Rum Gümrük Dairesi, Güney Kıbrıs ile KKTC arasındaki akaryakıt fiyatları arasında önemli fark olması nedeniyle KKTC’den akaryakıt alımlarında son zamanlarda artış yaşanması üzerine, sınır kapılarında KKTC’den dönen araçlarda yapılan denetimlerin artırılacağını açıklamasının ardından Rum Hükümet Sözcüsü Prodromou'dan yeni bir açıklama geldi.

Prodromou Yenidüzen Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Akaryakıtta yanlış anlama var. Amaç kontrolsüz ticareti engellemek, sıradan insanlarla alakalı bir durum yok" dedi

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