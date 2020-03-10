Rum Hükümet Sözcüsü Kusios’tan Mülteci Sorunuyla İlgili Açıklama

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, mülteci sorunuyla mücadele edebilmek için Uluslararası Hukuk ile AB Hukuku’na uygun ek tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Kusios, mülteci sorununun Corona virüsünün Güney Kıbrıs’ta yayılmasının önlenmesinde ek zorluklar çıkardığını belirtirken, bazı kişilerin KKTC’den Güney Kıbrıs’a hiçbir Corona denetimi yapılmaksızın mülteci kaçakçılığı yaptığını iddia etti ve ek tedbirler alınması gerekliliğine vurgu yaptı.

Habere göre Kusios, mültecilerin geçiş noktalarından değil, “ateşkes hattındaki deliklerden” geçtiklerini savundu.

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da mülteci konusuyla ilgili açıklama yaparak, Rum Hükümeti’nin mülteci sorunuyla ciddiyet ve sorumlulukla ilgilendiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Neofitu, Hükümetin insan haklarıyla ilgili uluslararası koşullara saygı gösterdiğini belirtirken, Kıbrıs içinde ve dışındaki insan kaçakçılığı çetelerine darbe vurmak gerektiğine dikkat çekti.

MÜLTECİ MİSAFİRHANELERİ DOLUP TAŞTI

Öte yandan Politis gazetesi ise, Rum Yönetimi’nde bulunan mülteci misafirhanelerinin dolup taştığını yazdı.

Gazete, Şubat ayında yaklaşık bin 300 mültecinin Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu kaydetti.

Haberde, şu anda Güney Kıbrıs’ta 14 binin üstünde göçmen olarak tanınan veya koruma statüsüne sahip olan kişi bulunduğu belirtildi.

10/03/2020 14:21