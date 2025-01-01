Rum hükümet sözcüsü'nden KKTC Dışişleri Bakanlığı’na yanıt

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
01/01/2025

Rum hükümet sözcüsü'nden KKTC Dışişleri Bakanlığı’na yanıt

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamasına dün yanıt verdi.

Haravgi gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) sondaj çalışmalarına  ilişkin açıklamasına dün yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Letimbiotis açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti egemenlik haklarını kullanıyor.” iddiasında bulundu.

Letimbiotis; “Etkileşim ve gerginlik yaratmayı, uluslararası yasallığı ortadan kaldırmayı amaçlayan her türlü dayanaksız iddiayı reddediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Uluslararası ortaklarıyla, uluslararası hukuk temelinde, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması çerçevesinde yakın iş birliği yapmaya devam edeceklerini” de ifade eden Letimbiotis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarınca belirlenen, üzerinde anlaşılmış çerçeve temelinde yeniden başlaması hedefine bağlı kalmayı da sürdürdüklerini öne sürdü.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.