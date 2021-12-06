Rum Hükümeti, Bahreyn, Etiyopya ve Arjantin’de diplomatik misyon açacak

Rum hükümetinin, diplomatik misyonlarının konaklaması için, milyonlarca Euro’yu bulan ve yıldan yıla artan kira giderlerinden kurtulma konusunda benimsediği yeni politikası temelinde, yurt dışında özel mülkiyete sahip bina satın alacağı haber verildi.

Bu amaç için Dışişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesine 2 milyon Euro’luk ödenek konulacağını yazan Politis gazetesi, diplomatik misyonların yurt dışında konaklaması için 2020 yılında kira olarak 3,7 milyon Euro ödendiğini, bu rakamın 2021 yılında 4,5 milyon Euro’yu bulmasının beklendiğini, 2022 yılı içinse 4,7 milyon Euro gibi bir rakamdan söz edildiğini ifade etti.

Öte yandan 2022 yılında Bahreyn, Etiyopya ve Arjantin’de 3 yeni diplomatik misyon açılmasının hedeflendiğini yazan gazete, bu amaçla 2022 bütçesine 600 bin Euro dahil edildiğini ekledi.

Bu habere tepkiniz:



06/12/2021 16:51