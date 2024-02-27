Rum Hükümeti İçinden Kıbrıs’ta Federasyona Hayır Mesajı

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ışığında ortak cephe kurmak için üstlendiği inisiyatif çerçevesinde dün EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile bir araya geldiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile EDEK Başkanı Marinos Sizopulos arasındaki görüşmenin ana gündem maddesinin Kıbrıs sorunu olduğunu yazdı.

Habere göre, Papadopulos ve Sizopulos yaptıkları açıklamada görüşmelerinin amacının hükümetin programının hayata geçirilmesine ilişkin iş birliği ve daha iyi koordinasyon sağlanmasının yanı sıra, Kıbrıs sorununda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e destek verilmesi olduğundan söz ettiler.

Papadpulos’un üstlendiği inisiyatifin soru işaretlerine neden olduğunu çünkü her iki partinin de (DİKO ve EDEK) Kıbrıs sorunu konusunda Hristodulidis’ten farklı görüşte olduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in, iki kesimli iki toplumlu federasyon için görüşmelerin yeniden başlamasından yana tavır sergilediğini, iki partinin ise farklı görüş dile getirdiğini anımsattı.

Habere göre, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos dün yaptığı açıklamada, iki kesimli, iki toplumlu federasyona karşı olduklarına dair görüşünü yineledi.

Gazete, “Astra” kanalının haberine dayanarak, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un bu inisiyatifinin, daha sonra hükümet programına yönelik bağlılığını açıklayan Başkanlığı şaşırttığını da yazdı.

Fileleftheros gazetesi, ilgili haberi “Nikolas Papadopulos’un Kıbrıs Sorununa İlişkin İnisiyatifi Seçimler Öncesinde Mesajlar Göndermek İstiyor” başlığıyla aktarırken Papadopulos’un inisiyatifinin iki ekseni hedeflediğini yazdı.

Bunlardan ilkinin seçimler ışığında topluma ve özellikle DİKO seçmenine göndermek istediği mesajlar, diğerinin ise DİKO’nun koalisyon hükümetinde figüran değil başrol görevinde olduğunu Başkanlığa ve Hristodulidis’e iletmek olduğunu yazan gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in gelişiyle başlayan hareketlilik nedeniyle Kıbrıs sorununun böyle bir inisiyatife olanak tanıdığını da belirtti.

Habere göre, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve de koalisyon hükümetinin programının hayata geçirilmesine yönelik iş birliği ile koordinasyon kapsamında Sizopulos ile yapıcı ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Papadopulos, Kıbrıs sorununda kritik bir döneme girildiğinden de söz etti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise yaptığı açıklamada, inisiyatifinden dolayı Papadopulos’a teşekkür etti.

Sizopulos, EDEK’in Hristodulidis’in gerek AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olması, gerekse müzakerelerin yeniden başlaması inisiyatiflerini de desteklediğini ifade etti.

Sizopulos, Kıbrıs sorununa ilişkin daha önce açıkladıkları pozisyona yönelik bağlılığını da dile getirdi.