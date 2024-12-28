Rum Hükümeti: Tatar’ın sözünü ettiği liderler görüşmesinden haberdar değiliz  

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Rum Lider Nikos Hristodoulides ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, yeni geçiş noktaları açma olasılığı konusunda gerçekleştirecekleri toplantıyla ilgili olarak resmi bir yanıt beklediklerini açıkladı

Tatar'ın toplantının 20 veya 21 Ocak'ta gerçekleşeceğini söylemesinin ardından Rum Haber Ajansı'na konuşan Letymbiotis, Kıbrıs Rum tarafının "Ocak ayı içinde belirli tarihler önerdiğini" ve "toplantıyı göz önünde bulundurarak hazırlık aşamasında da belirli öneriler sunduklarını" söyledi.

"Müzakereleri yeniden başlatma çabalarına bağlı kalmaya devam ediyoruz" diyen Rum Sözcü, müzakerelerin Kıbrıs sorununa iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüm temelinde yürütülmesi gerektiğini ekledi.

Ayrıca Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel sekreter yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun yeni yılın başlarında adaya yapmayı planladığı ziyaretle ilgili olarak Birleşmiş Milletler'den "resmi bilgi beklediğini" söyledi.

Letymbiotis, "Tüm çabalar, Kıbrıs'ın tüm yasal sakinlerinin yararına sürdürülebilir ve kapsamlı bir çözüm hedefleyen esaslı ve yapıcı bir diyaloğun yeniden başlatılmasına odaklanmalıdır" diye ekledi.

Hükümet sözcüsü yardımcısı Yiannis Antoniou ise Cyprus Mail’e yaptığı açıklamada, Tatar’ın 20-21 Ocak’ta görüşeceğiz sözleri üzerine, böyle bir tarihin belirlenmediğini söyledi ve “Böyle bir tarihten haberdar edilmedik" dedi.