Rum Hükümetinden AKEL Döneminde Verilen Vatandaşlıklar Konusunda Suçlamalar

Rum hükümetinin, AKEL’in üçüncü ülkelerden şahıslara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi konusundaki sürekli eleştirileri karşısında karşı atağa geçtiği ve usulsüz ve şüpheli pasaportlar verilmesi konusunda, AKEL iktidarı dönemiyle ilgili suçlamalarda bulunduğu ifade edildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriyu’nun konuyla ilgili olarak gazetede bir makale kaleme aldığını yazan Alithia gazetesi, Dimitriyu’nun bu makalede, 2010 yılında yapılan toplam 185 vatandaşlık içerisinde, şüpheli durumlar da olduğu suçlamasında bulunduğunu iletti.

Gazete, makaleye göre bu şüpheli durumlar içerisinde “Suriye devlet başkanı Beşar Esad’ın bir kuzeni, ülkelerinde 5,5 milyar aklamaktan suçlu bulunmuş iki Ukraynalı, aynı zamanda futbol kulüplerine kredi vermeleri karşılığında vatandaş yapılan beş yabancı bankacının bulunduğunu” belirtti.

Gazeteye göre, Esad’ın kuzenine verilen “Kıbrıs pasaportu” konusunda açıklamada bulunan Dimitriyu, pasaportun BM ile AB’nin 2008 yılından bu yana yaptırımlar uyguladığı Rami Mahluf’a verildiğini ifade etti.

Dönemin hükümetinin, aldığı yoğun uluslararası tepkilerin ardından Mahluf’un vatandaşlığını iptal etmek zorunda kaldığını belirten Dimitriyu, 5,5 milyar akladıkları suçlamasıyla Ukrayna ve başka ülkelerin kara listesinde bulunan iki Ukraynalı konusunda ise, OCCPR isimli kuruluşun bu kişilere geçmişte atıfta bulunduğunu söyledi.

Dimitriyu, en nihayetinde Rum halkına yanıt verme borcu olanın AKEL olduğunu da dile getirdi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun vatandaşlıklarla ilgili yeni eleştirilerine yanıtında, AKEL’in kutuplaşma yaratmak istediğini belirtti.

02/11/2019 17:03