Rum İçileri Bakanlığı, Akyar'a yerleşilmesini teşvik edecek

Rum İçişleri Bakanlığının, “Derinya Belediyesinin” ikamet amaçlı olarak “Strovilya’daki” (Akyar) terk edilmiş konutların restore edilmesi yönündeki talebine olumlu yanıt verdiği haber verildi.

Rum İçişleri Bakanlığının Belediye’nin talebine olumlu yanıt verdiğini yazan Politis gazetesi, Bakanlığın, belediyenin talebiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Akyar bölgesinde Kıbrıslı Rumların varlığının korunması aynı zamanda yeni ailelerin yerleşimi için teşvik sağlanmasının, hükümet için büyük önem arz eden bir konu olduğunu” belirttiğini iletti.

Rum İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada ayrıca, Akyar’da daimi olarak ikamet edenlerin uzun vadeli desteklenmesinin haricinde, aralarında Akyar’ın da bulunduğu uzak bölgelerde ikamet edenlerin tümünün ekonomik açıdan desteklenmesi için bazı planlar yürürlüğe konulduğunu da ifade etti.

Gazete ilgili planların hazırlandığını ve bunların önümüzdeki günlerde Rum İçişleri Bakanı tarafından açıklanacağını ekledi.

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01/02/2021 12:36