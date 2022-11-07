Rum İçişleri Bakanlığı ile Sayıştay arasındaki zıtlaşma karşılıklı yapılan açıklamalarla sürüyor

Rum İçişleri Bakanlığı ile Sayıştay arasında, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarını kullananlar ile kriterleri tamamlamadıkları halde “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını alanlar hakkında istenen veriler konusundaki anlaşmazlık sosyal medya ve kamuoyuna açık bir şekilde sürüyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Sayıştay’ın, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımı ve kriterleri yerine getirmedikleri halde vatandaşlık verilen yabancı uyruklulara ilişkin verileri talep etmesine karşın Rum İçişleri Bakanlığı’nın yanıt vermediği iddiasıyla iki taraf arasında başlayan tartışmanın, sosyal medya ve kamuoyu önünde yaşanmaya devam ettiğini yazdı.

Gazete, Sayıştay’ın her iki konuda da bilgi talep ettiği İçişleri Bakanlığının talep edilen bilgileri göndermeyerek “işine engel olmaya çalıştığı” açıklaması sonrasında Rum İçişleri Bakanlığından karşı yanıtın geldiğini yazdı.

Rum İçişleri Bakanlığı yanıtında, Kıbrıs Türk taşınmazlarını kullananların listesinin verilmesi konusunda “Kişisel Verilerin Korunması Komiserinden yanıt beklendiği”, vatandaşlıklar konusunda ise Sayıştay’ın veri talebinin gerektiği gibi yazılı bir şekilde yapılmadığı iddiasında bulundu.

Bakanlık, tüm bunlara karşın verilerin hazırlanması talimatı verildiğini vurguladı.

Haber göre Sayıştay ise sosyal medya hesabından, ilgili yasaya göre veri talebinin sözlü dahi olabileceği açıklamasında bulundu.

Bu habere tepkiniz:



07/11/2022 10:55