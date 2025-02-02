Rum İçişleri Bakanlığı, toplam 275 Kıbrıs Türk taşınmazının idaresini belediyelere verdi

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının kiralanmasında ihlaller yaşandığı, en fazla ihlalin ise, sınırlarında en çok Kıbrıs Türk taşınmazı barındıran Baf Belediyesi'nde gerçekleştiği bildirildi.

Fileletheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’taki belediyelere tahsis edilen Kıbrıs Türk taşınmazlarının yasalara uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bir araştırma gerçekleştirdiğini ve bu konuda en çok ihlale imza atanın Baf Belediyesi olduğunun tespit edildiğini yazdı.

Gazete, Rum İçişleri Bakanlığı’nın belediyelere toplam 275 Kıbrıs Türk taşınmazının idaresini verdiğini, bu taşınmazlardan 138'inin Baf bölgesindeki belediyelerin yetkisinde olduğunu belirtirken, Baf Belediyesi’nin ise 105 Kıbrıs Türk taşınmazına sahip olduğunu vurguladı.

İnceleme sonucunda Baf Belediyesi’nin Kıbrıs Türk taşınmazlarının 13’ünde sözleşme ihlali gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini ve tüm bu ihlallerin hukuka taşınacağını belirten gazete, Kıbrıs Türk taşınmazlarının ticari kullanımı için yapılan sözleşmelerde de ihlaller tespit edildiğini aktardı.

Habere göre, Kıbrıs Türk taşınmazlarının ticari kullanımlarında, kiralama amacı dışında kullanım, hiç kullanmama vs gibi 511 sözleşme ihlali de tespit edildi.