HABER KIBRIS

Rum İtfaiyesi Tatbikatında İki Gerçek Yaralı

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27/05/2018

Rum İtfaiyesi Tatbikatında İki Gerçek Yaralı
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Rum İtfaiyesi’nin Cuma günü gerçekleştirdiği tatbikatta, iki kişinin kaza sonucu gerçekten yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, tatbikat senaryosunda yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan kişilerin canlandırıldığını; ancak tatbikat sırasında, bilinmeyen bir nedenden ötürü, kaza meydana geldiğini ve itfaiye aracının devrildiğini, devrilen araçta bulunan 2 itfaiyecinin yaralandığını yazdı.
Haberde, iki itfaiyecinin Larnaka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıkları ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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TAGS: Rum İtfaiyesi, tatbikat, kaza, yaralı, hastane, haber, Kıbrıs
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