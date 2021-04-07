Rum Kasaplar: Yerel üreticilerin hayvanları tüketime uygun değil
Kasaplara getirilen etlerin sağlıksız koşullarda kesildiği ve taşındığı iddia edildi
07/04/2021
Güney Kıbrıs’ta faailet gösteren Kasaplar Derneği Başkanı Costas Livadiotis, milletvekillerine yerel üreticilerin kasaplara insan tüketimine uygun olmayan et sağladığını söyledikten sonra bir protesto fırtınası başlattı.
Rum haber kaynaklarında yer alan habere göre Meclis Tarım Komitesi’nde dün yapılan açıklamalar, Livadiotis'i yaklaşan Ortodoks Paskalya kutlamaları nedeniyle et ithalatçılarının çıkarlarını desteklemekle suçlayan üreticilerin öfkesine yol açtı.
Livadiotis, kasaplara teslim edilen etin izin verilen sıcaklıkları aştığını ve mezbahalar sefil durumdayken mikropların sınırlarının üzerinde olduğunu söyledi.
Livadiotis, bu durumun tekelin yaratılmasına izin veren devletin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti.
Livadiotis iddialarını fotoğraflarla belgeleyebileceğini belirterek, veteriner tarafından muayene edilen hayvanların kalitesinin düşük olduğunu kaydetti.