Rum kayıp yakınları Tatar’a mektup gönderdi

Rum kayıp yakınlarının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a 1963-1964 dönemi ile 1974 yılından beri kayıp kişilerle konusunda girişimde bulunmasını isteyen bir mektup gönderdiği bildirildi.

Rum basınında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tatar'ın kayıp şahıslar konusunda yaptığı son açıklamaları hatırlatıldı ve Kayıp Şahıslar Komitesi'nin bugün karşı karşıya olduğu temel sorunun, kayıp şahısların gömüldüğü yerler hakkında özel bilgi ve veri bulamamanın yanı sıra bu kişilerin gömüldüğü yerlerin zorluğuna dikkat çekildi.

Kayıp yakınları, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Kıbrıs Rum lideri Nicos Anastasiades ile kayıp konusunu görüşmek üzere mümkün olan en kısa sürede bir toplantı düzenlemek için girişimde bulunmaya çağırdı.

Kayıp Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin daha fazla gecikmeden bulunması için Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmasına yardımcı olacak özel ve pratik yollar üzerinde anlaşmaya varmak, böylece on yıllardır her iki toplumda da acılara neden olan bir trajediye son verilmesi istendi.

İki toplum liderlerinin mutabakatı üzerine, toplumlar arası savaş sırasında kaybolan 492 Kıbrıslı Türk ve 1.510 Kıbrıslı Rum'un cenazesinin mezardan çıkarılması, teşhis edilmesi ve akrabalarına iade edilmesi amacıyla Kayıp Şahıslar Komitesi kuruldu.

Şimdiye kadar 722 Kıbrıslı Rum ve 284 Kıbrıslı Türk'ün naaşı ailelerine iade edildi. Bu yıl Mayıs ayına kadar yapılan kazılarda 12 kişiye ait kalıntılar tespit edildi ve 6 kişiye ait kalıntılar mezardan çıkarıldı.

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16/06/2021 11:31