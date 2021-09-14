Rum kayıplar konusundaki hatalar Rum meclisinde ele alındı

1974 Barış Harekatı’nda hayatlarını kaybeden ancak kayıplar listesinde yer alan Kıbrıslı Rumların bazılarının Güney Kıbrıs’taki mezarlıklara gömüldükleri ve bu durumun Rum makamlar tarafından bilinmesi konusu Rum Meclisi Kayıplar Komitesi’nde gündeme geldi.

Alithia ve diğer gazeteler, 1974 Barış Harekatı’nda hayatlarını kaybetmiş olmalarına ve Rum yetkili makamlarının bunu biliyor olmalarına karşın bu kişilerin kayıplar listesinde yer almaları konusunun dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Kayıplar Komitesi’nde ele alındığını yazdılar.

Gazete, kayıplar listesinde yer alan ancak daha sonra “Lakatamya Askeri Mezarlığı’nda” gömülü oldukları ortaya çıkan Hristofi Vasiliu Pasias ve Haralambus Palmas’ın AİHM ve yerel mahkemelerde açmış oldukları davaların ele alındığını belirtirken bu davalar ışığında, Rum makamlarda sorumlu kişi veya kurumların cezalandırılması olasılığının da ele alındığını aktardı.

Habere göre, komite üyeleri, ölü oldukları bilindiği halde bu kişilerin kayıplar listesinde yer almasından sorumlu olan kişi veya kurumların ceza alması konusunu ele alırken, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu ise komitede yaptığı konuşmada “geçmişte yaşanan hatalar ve ihmaller sebebiyle hem kendisinin hem de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in pek çok kez özür dilediklerini” ifade etti.

Fotiu, kendilerinin son yıllarda bu konularda yaşanan gecikmeleri ve sorunları aşma yönünde yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.

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14/09/2021 12:01