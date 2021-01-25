Rum kesiminde KKTC bayrağı hazımsızlığı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Beşparmak Dağları'nda bulunan dev bayrağı boyama çalışmaları başladı. Bayraktan rahatsız olan Rum Simerini gazetesi manşetinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kod adı "Atilla"ya atıfta bulundu.

Beşparmak Dağları'ndaki KKTC bayrağını boyama çalışmalarının başlaması Rum medyasını çıldırttı.

Rum basını yine haddini aştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ile ilgili ölçüsüz ifadeler kullandı.

Manşette "Atilla"

Simerini Gazetesi, Kıbrıs Barış Harekatı'na atıfta bulunarak, haberin manşetinde, harekatın kod adı olan "Atilla"yı kullandı.

Gazete, "Boyunduruk altındaki Beşparmaklar'da bulunan bayrak Atilla'nın çalışmalarıyla boyanıyor" diye yazdı.

Bayrağı görmemek için selvi ağaçları dikmişlerdi

Rum Kesimi'ndeki bayrak hazımsızlığı sadece medyada değil siyasilerde de görülüyor.

Eski Rum lider Glafkos Klerides, dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la müzakereler sürecinde bayrağın kaldırılmasını istedi.

Denktaş'ın bu isteği reddetmesi üzerine, bayrağı görmemek için Rum başkanlık sarayının çevresine selvi ağaçları dikildi.

KKTC bayrağına hakaret

Kıbrıs Rum kesimi eski lideri Dmitris Hristofyas da Beşparmaklar'daki KKTC bayrağı için daha önce hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Hristofyas bayrak yüzünden "hem üzgün, hem öfkeli" olduğunu söylemişti.

Bayrak 12 futbol sahası büyüklüğünde

Rum Kesimi'nde hazımsızlık yaratan bayrak, 101 bin metrekare yani yaklaşık 12 futbol sahası büyüklüğünde.

Kıbrıs Barış Harekatının hemen ardından Dağın yamacına komando taburu tarafından Türk bayrağı yapıldı. 7 Mart 1984’de çıkarılan yasa ile de KKTC bayrağı Beşparmak Dağları üzerindeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Taşkent mevkisinde yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

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25/01/2021 16:36