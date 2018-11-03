Rum Kesiminde Mavi Dil Hastalığı Görülen Çiftliklerin Sayısı 6’ya Yükseldi

Güney Kıbrıs’ta Baf bölgesinde, içerisindeki hayvanlara mavi dil hastalığı bulaşmış çiftliklerin sayısının endişe verici şekilde arttığı ve geçtiğimiz günlerde hastalık bulaşmış olan hayvanların bulunduğu 2 çiftlik varken, bu sayının şimdi 6’ya çıktığı haber verildi.

Rum Veteriner Dairesi hizmetlerinin araştırmalarının sürdüğünü yazan Fileleftheros gazetesi, Veteriner Dairesi Müdür Yardımcısı Hristodulos Pipis’in hastalıkla ilgili bilgileri doğruladığını kaydetti.

Bölgede hastalık görülmeyen çiftliklerin de hastalığın yayılmasının önlenmesi için izole edildiğini dile getiren Pipis, hastalık görülen çiftliklerin ticari alışverişlerine son verildiğini de belirtti.

Pipis, öte yandan insanların endişelenmemesi gerektiğini, çünkü hastalığın kamu sağlığı açısından bir sorun teşkil etmediğini ekledi.