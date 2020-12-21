Rum kesiminden kritik İngiltere kararı

Rum Sağlık Bakanlığı İngiltere’den gelen herkesin toplam 10 gün karantinaya girmesine karar verdi.

Birleşik Krallık'tan gelen herkes devletin ödeyeceği karantina otellerinde 7 gün ardındanda kendi evlerinde 3 gün toplamda 10 gün karantinaya girecek.

Resmi açıklamada ayrıca 18 yaşın altındaki kişilerin evde kendi kendilerini tecrit edebilecekleri, ancak gerektiğinde otellerin kendilerine uygun olacağı belirtildi.

Bu kararı daha önce kuzeye geçeceğini bildiren ve Larnaka üzerinden adaya gelen Kıbrıslı Türkleri de kapsadığı öğrenildi.

Karantina ücretleri Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından karşılanacak. 10'günün sonunda PCR testinin ardından karantinadan çıkılabilecek.

Bu haberin ardından İngiltere’den Kıbrıs’a gelecek birçok Kıbrıslı Türk uçuşlarını iptal etmeye başladı.

Bilindiği üzere Türkiye dahil bir çok ülke İngiltere’de mutasyona uğrayan ve çok daha bulaşıcı olduğu kaydedilen yeni tür koronavirüs nedeniyle İngiltere’ye uçuşlarını durdurmuştu.

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21/12/2020 12:33