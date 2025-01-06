 Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios: Kalıcı bir çözüm sunuldu da biz ret mi ettik

Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, “Fileleftheros” gazetesine söyleşi verdi.

Fileleftheros gazetesine göre Başpiskopos Yeorgios, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Kıbrıs sorunuyla alakalı düzenli görüşme yapıp yapmadığı şeklindeki soru üzerine, “düzenli görüşme yapmadıklarını ancak ne zaman görüşmek istese Hristodulidis’in kendisini ret etmediğini, ayrıca çeşitli etkinliklerde de bir araya geldiklerini ve görüş alış verişinde bulunduklarını” söyledi.

Türkiye’nin hedeflerinde değişiklik yapmasını bekliyor musunuz sorusu üzerine Yeorgios, sorunun esasında, tutumunu değiştirmesi konusunda Türkiye’yi kimin ikna edeceğinin olduğunu belirtirken Türkiye’nin, Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak rolünün de yükseldiğini görmekte olduklarını ifade etti.

Yeorgios açıklaması çerçevesinde ayrıca “bugüne kadar kendilerine adil ve kalıcı bir çözüm sunuldu da biz ret mi ettik” sorusunu da sorarak Türkiye’nin yıllardır kendi siyasetini uyguladığını da savundu.

Kendi siyasi yaklaşımını katı olarak değerlendiren kişilerle konuştuğu zaman, Türkiye’nin hangi çözümü istediğini kendisine söylemelerini istediğini belirten Yeorgios, bu kişilerin Türkiye’nin amacının “Kıbrıs’ın Türkleşmesi olduğunu” ret etmediklerini ileri sürdü.

Yeorgios açıklamasında ayrıca kendilerinin değil Türkiye’nin tezlerinin katı olduğunu da savunurken ilkelere dayalı tezlerinde ısrarlı olmaları gerektiğini de vurguladı.

Bir başka soru üzerine Suriye’deki gelişmelerin, Türkiye’nin kazançlı tarafta olduğu anlamında, kendisini endişelendirdiğini söyleyen Yeorgios, haklarını savunarak “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” korumaları gerektiğini de ifade etti.