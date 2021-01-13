Rum koronavirüs hastaları İsrail'de tedavi olabilecek

Haravgi gazetesi, İsrail’deki Hadassah Hastanesi’nin, Şubat ayı itibarıyla Koronavirüs aşısı yaptırmış olan Rum hastaları tedavi etmeye başlayabileceğini açıkladığını yazdı.

Haberde, İsrail’de tedavi olmak isteyen hastaların, Koronavirüs aşısı yaptırmış olması ve yeşil pasaport hamili olması gerektiği belirtildi.

OKİPİ: HASTABAKICILARIN YÜZDE 20’Sİ ÇEŞİTLİ NEDENLERLE İŞE GELMİYOR

Gazete, bir başka haberinde ise, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ), hastabakıcıların yüzde 20’sinin çeşitli nedenlerle işe gelmediğini açıkladığını yazdı.

Haberde, pandemi için oluşturulan eylem planı çerçevesinde, karşılaşılacak problemlerin çözümü için günlük değerlendirme yapıldığı ve son dönemde 250 hastabakıcı istihdam edildiği, ancak “ne yazık ki” hastabakıcıların yüzde 20’sinin çeşitli sebeplerle işe gelmedikleri kaydedildi.

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13/01/2021 11:33