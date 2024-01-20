Rum Lider: Benim Tatar’a verecek bir cevabım yok

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Makarios için düzenlenen anma gecesi sopnrası gazetecilere konuştu.

Hristodulidis, "BM Genel Sekreteri'nin kişisel elçisini ağırlamak, son derece yapıcı ve verimli bir tartışma yürütmek ve Kıbrıs müzakerelerinin kaldığı yerden devam etmesi yönünde spesifik sonuçlar elde etmek için çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Rumlar saldırganlığı artırdı” şeklindeki açıklamaları hakkında yorum yapması istenen Hristodulidis "Sayın Tatar'a verecek hiçbir cevabım yok" dedi.

Rum Lider, “ Umarım BM Genel Sekreteri'nin kişisel elçisinin Kıbrıs'a gelişi vesilesiyle, tırnak içinde veya tırnaksız sözlerle herhangi bir mazerete gerek kalmaz" dedi.