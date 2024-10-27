Rum Lider, Biden ile Beyaz Saray’da görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulides’in ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da görüşmeye davet edildiği açıklandı.

Rum Devlet TV’sine göre görüşme Çarşamba günü Oval Ofis’te gerçekleştirilecek. Habere göre Bu davet, bu hafta Kıbrıs ile ABD arasındaki stratejik diyalogun ilk turunun yapıldığı günlerin hemen ardından geliyor ve Pentagon ile imzalanan savunma anlaşmasından birkaç ay sonra gerçekleşiyor. Habere göre, davet, Kıbrıs’ın Amerika Birleşik Devletleri için artan önemini ve adanın yükselen stratejik rolünü yansıtıyor. Kıbrıs’tan son olarak Beyaz Saray’a davet edilen cumhurbaşkanı 1996’da Glafkos Clerides olmuştu; o dönemde Bill Clinton ile bir toplantı gerçekleştirmişti.