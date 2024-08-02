Rum Lider, bir kez daha “Ağustos’da gelişme olacak” dedi

Rum Lider Nikos Hristodulidis, sınırda eylem hazırlığı yapan Sözde Mağusa Belediyesi heyetini kabul etti.

Rum Lider, “Kıbrıs, AB'nin bir üyesidir, bu, 20.yılını dolduran bir statüdür, karar alındıktan sonra da varlığını sürdürecek bir statüdür" dedi.

Kıbrıs Konusunda Hristodulidis, “AB Komisyon Başkanı’nın bana ilettiği üzere BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs ile ilgisinin ve bu taahhüdünün olmasından memnuniyet duyduğumu söyleyebilirim. " diye konuştu.

Hristodulidis, “ Umarım Ağustos ayı içinde gelişmeleri, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik gelişmeleri duyarız" diye ekledi.