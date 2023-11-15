Rum Lider, Guterres’le görüştü, Kıbrıs için özel temsilci talebinde ısrar etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikon Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Rum Sözcü Letimbiotis, görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Nikos Hristodilidis, bugün öğleden sonra geç Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Kıbrıs’ta görüşme sürecini yeniden başlatma çabalarından dolayı BM Genel Sekreterine teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Kıbrıs sorununun kararlaştırılan çerçeveye göre çözme çabalarına olan kararlılığından dolayı bir an önce özel temsilci atama gereğini vurguladı” denildi

Açıklamaya göre, Hristodulidis’in, görüşmelere devam etme umutlarını keşfedecek olan özel temsilci ile ilgili sürecin bir an önce tamamlanması gereğini belirtti.

Hristodoulidis, Pile’de üzerinde kararlaştırılan konuların bir an önce uygulanması ve BM Barış Gücü’nün endişelerinin hayata geçirilmesi gereğini dile getirdi.

Hristodoulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ta Gazze'deki insani krizle ilgili uluslararası toplumun eylemlerini koordine etmek üzere bölgesel bir görev merkezini Kıbrıs'ta ağırlamaya hazır olduğunu da bildirdi.