Rum Lider Hristodulidis’ten önemli açıklama

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bu akşam Sözde Mağusa Anti İşgal etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Hristodulidis, “ Hem BM Genel Sekreteri hem de AB adına, her zaman Yunan Hükümeti ile işbirliği içinde yürüttüğümüz ısrarlı çabaların bir sonucu olarak, Kıbrıs Müzakerelerinin başlaması amacıyla, BM tarafından 13 Ağustos'ta New York'ta BM Genel Sekreteri ile üçlü bir toplantıya katılmaya davet edildim” dedi

Rum Lider, “ Benim cevabım elbette olumluydu ve umarım Türk tarafından da aynı tepki gelir ve toplantının yapılması, müzakerelerin yeniden başlaması için olumlu sonuçlara yol açar” diye ekledi.

Hristodulidis, açıklamasını X hesabından da paylaştı.